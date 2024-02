Publicado hace 37 minutos por Elnuberu a theconversation.com

La expresión “NPC” es la abreviatura inglesa utilizada en el ámbito de los videojuegos para referirse al personaje que no forma parte del juego, es decir, al que está de adorno, como parte del decorado. Los adolescentes utilizan esta abreviatura (castellanizada y pronunciada “enepecé”) para describir a personas sosas, que “pintan” poco, que no se mojan, no participan o que han perdido su personalidad y, por tanto, dejan de ser interesantes para el juego.