Como la vacunación contra el COVID-19 va por orden inverso de edad, pronto comenzarán a vacunar a todos los trabajadores en general. Con lo que es obvio que surgirá un problema que parece mentira que aún no se haya tratado políticamente ni incluso públicamente: los trabajadores en general no tienen permiso retribuido para ir a vacunarse. Así de duro, así de sencillo y así de cierto. Los permisos retribuidos comunes para todos los trabajadores son los indicados en el Art. 37 ET pero entre ellos no está el de la vacunación contra la COVID-19.