No hay permiso retribuido para ponerse la vacuna contra el COVID-19

Así de duro, así de sencillo y así de cierto. Los permisos retribuidos comunes para todos los trabajadores son los indicados en el art.37 ET y entre ellos tenemos cosas tan importantísimas como un permiso de 1 día por mudanza, otro de 15 días por casarse u otro de 4 días pr ingreso hospitalario del padre de tu suegro que vive a 500 km. Pero no hay permiso retribuido para ir a vacunarse contra el COVID-19 ni contra el Ébola ni contra ninguna posible epidemia o pandemia. No hay permiso retribuido para ir al médico (...)