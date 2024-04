Publicado hace 1 hora por ContinuumST a elmundo.es

Cameron y Baerbock condenan el ataque de Irán pero reclaman a Israel que no cause una escalada mayor con su respuesta. Los jefes de la diplomacia de Gran Bretaña y Alemania constataron en Jerusalén que Israel ya ha tomado la decisión de responder al primer ataque directo de Irán y pidieron que su reacción sea limitada para no provocar una mayor escalada regional. Desde Teherán, mientras, prometían que cualquier ataque tendrá una respuesta contundente. "La situación es muy preocupante. Es correcto mostrar solidaridad con Israel y..."