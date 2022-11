Nadie sabe nada (Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

Me he pasado todo el fin de semana dando vueltas por casi todo Connecticut. El sábado estuve por New Haven (una entrevista de radio en español, extrañamente) y New London, ayer domingo en Meriden, Southbury y Hamden. He hablado un montón de gente en persona, por teléfono, en la calle, en mítines y en oficinas de campaña; de candidatos a legisladores, ex-políticos, empleados de políticos, periodistas, encuestadores, columnistas, expertos y votantes. La conclusión, generalizada, es que nadie tiene la más remota idea de lo que (...)