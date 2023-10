Publicado hace 1 hora por Dragstat a elvocero.com

"Después de mucha oración y deliberación, he decidido suspender mi campaña para presidente a partir de hoy. Siempre supimos que esta sería una batalla cuesta arriba, pero no me arrepiento", dijo Pence en la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas. Pence se convierte en el primer candidato importante que abandona una carrera que ha estado dominada por su antiguo jefe convertido en rival, Donald Trump.