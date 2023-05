Más de medio millón de euros en ayudas para los ganaderos perjudicados por la plaga de rata topo

Publicado hace 23 minutos por filemon314 a galiciapress.es

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la resolución por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los ganaderos afectados por el incremento de la población de la rata topo, que contarán con un presupuesto de 600.000 euros. Tal como ha indicado la Xunta en un comunicado, los beneficiarios podrán ser los titulares de explotaciones ganaderas situadas en los ayuntamientos de As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos o Triacastela.