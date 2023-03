Más de 240.000 personas que cobran el bono social térmico no acredita ser vulnerable

Publicado hace 35 minutos por Mascachapas33 a lavanguardia.com

Casi 242.000 personas que cobran el bono social térmico no han acreditado problemas de ingresos y, por tanto, la administración no ha tenido forma de saber si son vulnerables. Se trata, en todos los casos, de familias numerosas, como las del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, o la de la líder de Más Madrid, Mónica García, que solicitaron la ayuda para abaratar su factura energética por tener tres o más descendientes. No se les exigió ningún criterio de renta.