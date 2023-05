Laura Borràs recurre al Supremo, pero rechaza pedir el indulto: "No me arrastraré"

Publicado hace 1 hora por fareway a elperiodico.com

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este jueves que no pedirá el indulto ante la sentencia que le impone cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de las Lletres Catalanes (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contempla en la sentencia la posibilidad un indulto parcial para eludir la pena de prisión. "Yo no tengo nada que ver con la corrupción. No me arrastraré por un indulto.