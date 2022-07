Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

Ningún periodista puede aceptar que no pasa nada si te limitas a citar la información que da otro medio. Si la publicas en el tuyo, citando a ese medio, aún más si entrevistas al director de ese medio, te haces responsable de su contenido. Si es falso, tú eres el que has dado noticias falsas. Ferreras se fue a la cama con el artículo de OK Diario y acabó contaminado por todos los gérmenes que llevaba encima.