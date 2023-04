Intoxicaciones con productos de limpieza: ¿cuáles no se pueden mezclar?, ¿qué ocurre si se inhalan?

Publicado hace 1 hora por Gry a lavozdegalicia.es

Limpieza y desinfección van de la mano. Existen mil y un productos aptos para ello, pero la preocupación de que una habitación o superficie no quede tan limpia como debería, conlleva a que las personas corran algunos riesgos. Y, lo que es peor, no sean conscientes de ello. Así, en más de una ocasión habrán mezclado líquidos y líquidos pensando en potenciar su acción. Nada más lejos de la realidad. En materia de prevención, es mejor no hacer mezclas explosivas pues un mal uso de desinfectante y limpiador puede traer consecuencias.