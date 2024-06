Publicado hace 23 minutos por blodhemn a eldiario.es

La decisión de una prestigiosa revista de vetar el acceso a sus embargos a los periodistas de un medio sanitario provoca un debate sobre el control que las grandes editoriales científicas realizan sobre la información que generan científicos a los que no pagan sobre investigaciones que tampoco financian. Pero se armó tal revuelo con la decisión (revuelo dentro de un sector pequeño y ultraespecializado) que finalmente New England Journal of Medicine (NEJM) ha dado marcha atrás.