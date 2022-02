La incómoda secuela de la COVID-19 que provoca ataques de tos cada dos segundos a una joven de 16 años

¿Imaginas que esto te sucediera cada dos segundos desde hace seis meses? Es lo que le ha ocurrido a esta joven murciana de 16 años, Verena, que desde que contrajo la COVID-19 no ha podido dejar de toser. La situación para esta joven se ha vuelto complicada desde que contrajo el coronavirus, y solo deja de toser mientras duerme, comer también es un problema para ella desde que esto ocurre. Además, el estigma social que arrastra en estos tiempos el no parar de toser también le impide hacer una vida normal: “La gente me mira y me señala en la ...