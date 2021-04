Una joven de 16 años sufre ataques de tos continuos, secuela de la Covid-19  

Con ataques de tos cada 2 segundos. Así es como vive Verena, una adolescente de 16 años de San Javier a la que el coronavirus le ha dejado esta extraña secuela. La tos ha acabado dañándole el oído y la vista también. Verena pide soluciones de forma desesperada. Desde hace 6 meses no puede parar de toser. Su vida ha cambiado por completo, no puede ir a clase, no puede comer con normalidad y casi no duerme. A través de 7 Televisión pide ayuda para que su caso sea estudiado con más agilidad y pronto poder volver a ser la que era.