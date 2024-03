Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a cadenaser.com

La orden del Ministerio para la Transición Ecológica de ordena la demolición del hotel RIU Oliva Beach en Fuerteventura sigue generando reacciones. El sindicato UGT rechaza la decisión. El vicesecretario general en Canarias asegura que "siempre nos hemos posicionado en el no al derribo" ya que "son 400 familias" el Ministerio "no ha sido sensible" ya que el hotel se sitúa "en el norte de Fuerteventura, donde mucho más no hay para trabajar" y "los compañeros tendría que ir al sur" por lo que esperan que el ministro Ángel Víctor Torres lo evite