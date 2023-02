El Gobierno acusa a Feijóo de mentir por decir que no se crean "plazas de médicos y de MIR"

Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a infolibre.es

El Gobierno acusa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir por responsabilizar a Moncloa de los recortes del PP en sanidad. El líder conservador ha asegurado este domingo en un acto celebrado en Sevilla que el Ejecutivo es el culpable del estado actual de la sanidad pública porque no "crea plazas de médicos y no amplía la oferta de los MIR" y por tanto "no hay médicos de atención primaria y no hay pediatras de atención primaria".