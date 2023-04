Ginni Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema de EE.UU. Clarence Thomas, recaudó unos 600.000 dólares en donaciones para una organización conservadora

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a democracynow.org

La esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, recaudó casi 600.000 dólares en donaciones anónimas para una organización conservadora llamada Crowdsourcers for Culture and Liberty. No es la primera vez que Ginni y Clarence Thomas son investigados por conflicto de intereses. En 2020, Ginni Thomas instó al jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows a proseguir con los esfuerzo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales y presionó a los funcionarios de los estados de Arizona y Wisconsin