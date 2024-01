Publicado hace 48 minutos por filemon314 a galiciapress.es

Esta semana contábamos el caso de una enferma que con varias costillas rotas pasó siete horas en la sala de esperas de urgencias del Chus esperando a ver a un médico. ¿Es una situación excepcional?. Mi expediente fue una represalia por la denuncia en fiscalía del paciente, que me pasaron un cadáver a críticos un día y que decidí que aquello no podía quedar en silencio. Es lo único que pude hacer por aquella persona que murió en un pasillo sin atención médica y en silencio. Fue indignante y doloroso. Nunca me arrepentí de haberlo hecho.