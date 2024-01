Publicado hace 1 hora por salteado3 a motorpasion.com

"Una cosa es tener la tecnología y otra cosa es que la tecnología sea viable. El hidrógeno verde no está disponible para el transporte y no tiene sentido pasar del diésel al hidrógeno si la fuente de energía no es sostenible". Entre los inconvenientes que ha citado se encuentra la cantidad de energía producida que se pierde debido a la infraestructura, y cifra este despilfarro en el 75 %: solo se aprovecha el 25 % para impulsar el vehículo.