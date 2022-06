Publicado hace 21 minutos por tropezon a publico.es

En esta entrevista Miriam Ruiz Salmerón cuenta su historia, desmiente bulos y pide cambios en la justicia."Si el Gobierno ha tenido que indultar a mi madre tres veces por el mismo motivo y un cuarto indulto está en camino, será que la ley está mal hecha", afirma rotunda. "¿Por qué siguen condenando a mi madre si desde que tengo uso de razón he dicho que no quiero ver a mi padre?" "A pesar de que hace un año, cuando ya tenía 19, volví a decirle a la jueza que la que no quiero ver a mi padre soy yo, la vuelve a condenar a nueve mese de cárcel".