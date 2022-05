Entrevista a Eva Longoria: "La edad de una mujer no determina su belleza"

Publicado hace 9 minutos por ktt a 20minutos.es

Hemos hablado con ella, nos ha caído muy bien (creednos, si no, no diríamos nada) y ha sido generosa y sincera. En la alfombra roja la vemos espléndida, radiante... pero no todo son focos y glamour. Eva tiene arrugas, como todas mujeres de 47 años; canas (desde los 18 en su caso), como el 80% de las personas adultas; y un sentido del humor que hace que al hablar con ella te olvides de quién es y te quedes sólo con lo que te cuenta. Pasa del inglés al español (y viceversa), como quien cruza un umbral sin puerta, sin darse cuenta.