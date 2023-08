Desvelado: un "active club" neonazi cuenta con varios militares estadounidenses entre sus miembros [en]

Publicado hace 1 hora por porcorosso a theguardian.com

Clockwork Crew, antes conocida como Crew 562, se fundó en 2021 y cuenta con aproximadamente una docena de miembros. Según ha sabido The Guardian, un "club activo" neonazi cuenta entre sus miembros con varios militares en activo y ex militares de Estados Unidos, entre ellos un cabo primero ametrallador actualmente detenido por cargos de insubordinación y un ex sargento primero del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que fue expulsado del servicio por robar grandes cantidades de munición.