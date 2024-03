Publicado hace 6 horas por FatherKarras a lahaine.org

Lo que el mapa no dice: Un gasto impresentable para hacer la guerra e imponer la dominación del bloque occidental. No nos despistemos con las mentiras que difunde la publicidad oficial. No es cierto que las tropas españolas en escenarios militares de control y de conflicto tengan como finalidad garantizar la paz, como dice la ministra de defensa. Más bien los esfuerzos militares se encaminan a garantizar las posiciones de la OTAN y los intereses de euroatlánticos en el statu quo internacional, todo ello bajo la batuta de mando de EEUU