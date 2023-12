Publicado hace 1 hora por Joachim_Ratoff a mundoobrero.es

Como homenaje a la recientemente fallecida Concha Velasco, rescatamos esta entrevista que dio a la revista Unidad Obrera de CC.OO. Madrid en febrero de 1977, en la que se mostraba como una artista valiente y comprometida con las luchas de los trabajadores. ¿Por qué no voy a ser una actriz famosa, si es posible buenísima, y durante muchos años? Pero además de eso yo soy una trabajadora. ¿Por qué no voy a estar en CC. OO.? Yo haré siempre lo posible por ser una buena actriz pero me considero una obrera como otra cualquiera.