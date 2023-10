Cómo se explica la «paradoja» de que suba el paro mientras aumenta el empleo también

Publicado hace 7 minutos por Grahml a newtral.es

A primera vista, parece que si aumenta el empleo lo más normal sería que bajase el número de los parados registrados, pero no siempre ocurre así. De hecho, Sanabria recuerda que el dato de paro registrado es «la cifra de personas desempleadas que se registra en el SEPE». Lo que quiere decir que los desempleados que no se apunten en las oficinas de empleo como parados, no serán contabilizados.