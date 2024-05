Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a theconversation.com

A finales del año pasado, en la revista Atmosphere, investigadores brasileños publicaron un estudio sobre el patrón atmosférico precursor de desastres socioambientales, con modelos estadísticos para predecir efectos del paso de sistemas frontales sobre el sur de Brasil y Rio Grande do Sul. El agua no encuentra la salida en Porto Alegre. Las zonas ilegalmente deforestadas crecieron 187% en 3 años en Rio Grande do Sul, dónde su gobernador cambió casi 500 normas ambientales en 2019 en favor de intereses financieros del sector de la construcción.