El autor de 'The Right Side of History' hizo público el anuncio en 'The Ben Shapiro Show', donde precisamente le dedicó unos minutos a explicarse ante sus oyentes. "Como la mayoría de ustedes saben, voy a votar por Donald Trump en noviembre. Lo he dicho muchas veces en este punto, pero no sólo voy a votar por Donald Trump, la próxima semana, voy a ser co-anfitrión de una recaudación de fondos para él", comenzó.