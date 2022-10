Así es el desayuno perfecto de Harvard: los cuatro alimentos que apenas tomamos en España

Publicado hace 2 horas por me_joneo_pensando_en_ti a as.com

Tello explicó que todos los días prepara un bol rápido y fácil de fruta, yogur, cereales y frutos secos. Con respecto al yogur, la doctora dijo que es preferible el consumo de un yogur natural o, en su defecto, bajo en azúcar. En cuanto a los frutos secos, mencionó el consumo de frutos secos como las nueces, y sobre los cereales, destacó la necesidad de que sean integrales (no procesados), además de acompañarlo con proteínas y grasas saludables. “Esto no es una moda, no es una opinión hippie. La evidencia es abrumadora”, argumentó al respecto.