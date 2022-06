Publicado hace 1 hora por SrYonkus a catalunyapress.es

Un alto directivo de TikTok ha sido apartado de su trabajo después de decir que no creía que las empresas deban ofrecer baja por maternidad. Joshua Ma, exjefe de la división europea de comercio electrónico de TikTok, dijo al personal que, como "capitalista", no creía que las empresas deberían ofrecer licencia por maternidad, según ha informado Financial Times.