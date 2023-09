Andorra no obligará a los 'youtubers' a aprender catalán para residir en el país

Publicado hace 33 minutos por Temple_97 a elperiodico.com

La ley que exigirá un nivel mínimo de catalán para renovar el permiso de residencia en el país no se aplicará a los 'youtubers'. Así lo ha asegurado en una entrevista de Catalunya Ràdio el jefe de Gobierno: "no hará falta hacerla extensiva a todo el mundo". En concreto, ha señalado que los 'youtubers' son residentes sin actividades lucrativas, pasivos, por lo que no se les obligará a aprender el idioma porque residen en el país pero no trabajan de manera activa en él.