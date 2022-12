Soy Fonsi Loaiza, periodista y escritor. Pregúntame

Publicado hace 1 hora por FonsiLoaizaMNM

Soy Fonsi Loaiza, un periodista combativo formado en las universidades públicas de Sevilla en Andalucía, y Pompeu Fabra y Autònoma en Catalunya. Me doctoré en Medios de Comunicación y Cultura por la Universitat Autònoma, licenciado en Comunicación en la Universidad de Sevilla y he realizado los másteres en Comunicación Social y en Periodismo Deportivo en la Universitat Pompeu Fabra. Como autor he escrito la biografía no autorizada Florentino Pérez, el poder del palco (Akal, 2022), bestseller que marcha por la quinta edición con más de 9.000 ejemplares vendidos, y el ensayo contra el machismo Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación (Piedra Papel Libros, 2019). Acabo de publicar Qatar: sangre, dinero y fútbol (Akal, 2022).



Viernes, 23 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana EN VÍDEO.