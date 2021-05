Zoofilia: ¿Tener sexo con animales está permitido en España?

En España, en contra de esta práctica sólo es aplicable el artículo 337 del Código Penal. Este establece sanciones para el que «por cualquier medio o procedimiento les maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual». Y ahí vienen los problemas. ¿Si hay justificación o no se producen graves lesiones ya no hay maltrato? ¿Todas las relaciones sexuales entre un animal y un humano pueden encuadrarse en una explotación? No todos los juristas responden igual a estas preguntas.