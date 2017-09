Zim: una wiki en tu escritorio  

Zim es un veterano software que nos permite crear una wiki para nuestro uso personal en el escritorio. Algo que hace mediante un sencillo editor de tipo WYSIWYG (what you see is what you get), que también nos ayuda a manejar nuestra lista de tareas. Una manera estructurada de guardar nuestra información: jerarquizada (con disposición en árbol), versátil y con páginas entrelazadas entre sí, que son almacenadas en un archivo de texto con formato Wiki Markup (wikitext).