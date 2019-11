Yo no me voy. Ya me echarán si quieren

Desde el primer día que entré aquí, hace más de diez años, lo tuve claro: no estaba en un sitio amigo. Estaba, como mucho, en un sitio donde podía hacer amigos, como así ha sido, pero no es lo mismo.

Empecé llamándome Javert por eso mismo, por el comisario aquel cabrón de los Miserables, la gran obra de Víctor Hugo. Un tío que seguía con sus convicciones, equivocadas posiblemente, pero independientemente de las circunstancias. Unos le llaman cerrilidad, otros firmeza. Pero como soy de los que creen que Jean Valjean es un pringado, me quedé con Javert.

La cosa se fue poniendo cada vez peor hasta que me convertí en Feindesland, el tío que sabe que está en territorio enemigo. Por eso me hace tanta gracia leer ahora que el sitio se ha llenado de ultraderechistas que ejercen la censura y tumban noticias en grupo, y se coordinan, y convierten esto en un antro casposo de fachas. Pero joder... ¿Os habéis vuelto locos? ¿No veis las portadas? ¿Repasamos juntos las portadas desde hace quince años a ver qué clase de noticias las ocupan? ¿O eso no, porque la realidad es cosa de notarios, contables y tíos feos?

Desde que se abrió este sitio, ha sido un lugar de agitación y propaganda izquierdista. La clase de noticias que se seleccionan lo demuestra desde el minuto cero. Si ahora hay gente que vota contra ellas, es porque internet ha evolucionado igual que la sociedad y el sesgo a la izquierda de este sitio ha disminuido un poco, sólo un poco, como se puede ver por las portadas. Los que se quejan de ello se quejan, simplemente, porque han perdido el monopolio, no porque el lugar haya cambiado de color.

Y por ello, quizás conscientemente, los administradores reparten strikes entre los que atacan alas verdades religiosas de la izquierda (feminismo, inmigración, memoria histórica, animalismo, etc) Y digo conscientemente, porque hay una evidencia mercantil que lo sugiere: los propietarios de este sitio son los mismo que los propietarios de Forocoches, y la lógica mercantil dice que se maximiza el resultado cuando a cada producto se le genera un nicho de mercado. Cada cual tiene que ir a su casilla: a Forocoches los fachas, a Menéame los rojos. En Forocoches le darán hostias a las izquierdas, y aquí se les dará hostias a las derechas.

No os comáis la cabeza, amigos. Es una segmentación de libro. Es cuestión de pasta. Lo saben muy bien los dueños de las cadenas televisivas. Tienen una progre y otra fachosa. El mismo dueño. Y no las mezclan ni permiten que se mezclen, porque eso es lo que crea adhesiones y maximiza el resultado. Lo que pasa aquí es que el ala izquierda se queja de que se tolera demasiado la disidencia, y amenaza con marcharse si la represión no aumenta. Y luego piden que se derogue al ley mordaza, cundo nada más ver una ocasión, una ocasión de mierda, para aplicársela al vecino se lanzan a mandar callar con todo su entusiasmo. Es para descojonarse.

Por eso no entiendo que gente como Livinsgtone y otro se hayan ido. Hay que tomárselo a risa. Hay que esperar a que te echen cuando quieran. Lo más que puede conseguir un strike es que no escribas durante unos días, que es justo lo mismo que ocurre si te marchas. Yo no le doy ese gusto a nadie: que me echen cuando quieran. Dirigí catorce años un periódico, me llevaron a comisaría unas cuantas veces, acabé a hostias alguna otra, y recibí toda clase de amenazas y represalias efectivas , en la vida real. ¿Y me voy a a arrugar por unos puntos de karma? No estoy tan viejo aún. Quizás no lo esté nunca, ni en el hoyo, para plegarme a algo tan flojo. Es cuestión de carácter.

Si queremos cambiar algo, o simplemente creemos en algo, tenemos que estar dispuestos a algo más que sorber mocos de niñato adolescente. Si salimos a protestar, no podemos lloriquear porque la policía nos pegue. Si creemos en la lucha, en cualquier lucha, tenemos que asumir sus consecuencias. Y las de aquí son de risa. Seamos serios.

Mientras me amenacen con no poder escribir, no coy a responder no escribiendo. Es de tontos. Mientras me amenacen con el karma,, no voy a responder dejando de colgar noticias. Sopy demasiado lógico para lo contrario.

Y mientras pidan que se seleccionen más las noticias, porque esto se llena de votantes de VOX, seguiré mirando la portada para comprobar si hay más noticias de eldiario.es o de larazon.com. Y según lo que vea, juzgaré.

Hoy lo que veo es a mucho revolucionario de mesa camilla quejándose de que el juguete ya no es completamente rojo, porque le ha salido una esquinita verde no sé dónde. Y piden extirparla. Y eso ya es bastante, sin necesidad de otro triunfo: ahora ya sabemos cual es la libertad que estos libertarios desean. Y cada día la veremos más.

Así que no me voy. Que el dueño del cortijo me largue cuando quiera.