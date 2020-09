Yendo a lo oscuro: Buscando el fin de Internet. Parte 3: el proyecto Gemini (Ing)

Aunque la "red" o "espacio" definido por el protocolo de Internet Gemini puede cumplir con la definición de una "darknet", no he visto a nadie referirse a ella como tal. Tal vez sea porque su objetivo principal no es ocultar la identidad del usuario, sino proporcionar una red útil para acceder a un contenido basado en texto. El propósito de Gemini es presentar el texto de manera más eficiente y estética que en Internet.