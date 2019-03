Windows 7 recibe soporte para DirectX 12 en juegos a menos de un año del fin de su soporte

Que Microsoft trata de mantener una compatibilidad extrema con viejos sistemas operativos es algo que no es novedad, pero suele hacerlo hacia adelante, es decir, que muchas de las novedades en sus sistemas no supongan que las aplicaciones no funcionan en sistemas operativos antiguos. Sin embargo, lo que ha ocurrido ayer es algo excepcional y una grandísima noticia para el sector gamer.