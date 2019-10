Windows 10 permite que usuarios Insider con Android hagan llamadas y las reciban desde el PC con "Tu Teléfono"

Antes de final de año se espera que Microsoft lance una especie de Service Pack para Windows 10, pero no una gran versión como han sido October 2018 Update o May 2019 Update. La 20H1 probablemente sea April 2020 o May 2020 Update, y quizá ahí veamos esta función para todos los usuarios. Requisitos:Android 7.0 o superior, un PC con Windows 10 y Bluetooth, una build 19H1 o superior, y la build 18362.356, lanzada en septiembre de 2019. También hay que instalar la aplicación 'Compañero de Tu Teléfono' en el Play Store y, por supuesto, 'Tu teléfono'