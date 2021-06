William Nordhaus, premio Nobel de Economía: "Tú como individuo tienes un efecto casi nulo sobre el cambio climático"

El premio Nobel que quiere acabar con París… y Kioto y Copenhague. Los tratados climáticos firmados en esas ciudades fracasan, según Nordhaus, porque no abordan correctamente el problema. Y asegura que ha encontrado la solución para que dejemos de emitir masivamente CO2. “Los tratados no funcionan porque son voluntarios. Hay que cambiar de mentalidad. Tienen que ser un ‘club’ en el que, si no cumples o te vas, pagas las consecuencias”