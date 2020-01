Welcome to the Scene [ENG]  

"Welcome to the Scene" fue una serie que narraba como funciona por dentro un grupo de piratería. La historia se centra en Drosan (Brian Sandro), miembro de un grupo de escena ficticia llamado CPX. Drosan se ve obligado por las circunstancias a vender las películas de preestreno a los piratas comerciales de Asia. Cada episodio se filma como una combinación de un vídeo de cámara web que muestra a uno de los actores superpuesto en su escritorio, mostrando el correo electrónico, el Internet Relay Chat (IRC) y la mensajería instantánea.