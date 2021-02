La web alternativa a la web

La red en la cual nos encontramos ahora mismo parece no tener rival, se ha incrustado en nuestras vidas hasta un nivel que hace difícil creer que hace no tanto vivíamos al margen de ella, yo tan solo hace 12 años que empecé a usarla y solo hace 7 que tengo acceso a ella con una cierta regularidad; pero en realidad lo que nosotros conocemos como web, esta web que ha ido degenerando de un patio de juegos libre y amigable en un estercolero de publicidad, basura empresarial y censura no es la única posible, hay muchas, ¡muchas mas!