Vox retira su apoyo al Gobierno andaluz tras acoger a 13 menores llegados a Ceuta

Vox anuncia este jueves, depués de conocerse que Andalucía acogerá a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará ninguna iniciativa o proyecto procedente del Gobierno del PP y Ciudadanos que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura. «En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil», según ha advertido el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira.