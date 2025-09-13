VOX anuncia que apoyará la investidura de Pedro Sánchez

11 de Diciembre de 2026.

Tras las elecciones anticipadas de primeros de Noviembre, y al repetirse, con muy pocas variaciones, los resultados de 2023, el lider de VOX ha dado cun golpe sobre la mesa al anunciar que votará a favor de la nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, sin pedir nada a cambio.

Tras el descomunal revuelo que siguió a las palabras de Santiago Abascal, el todavía Presidente en funciones subió al estrado con gesto risueño para rechazar el apoyo del partido ultrderechista. A continuación, y desde su escaño, Abascal tomó la palabra para recordrle a Sánchez que "no hay nada que usted pueda hacer para evitar que votemos a favor. Nada. Ahora, si quiere darlre algo a los nacionalistas, será por maldad, no por necesidad. Nuestro voto es inevitable y es gratis. En su mano está gestionarlo."

Un gesto circunspecto, casi de terror, se pintó en el rostró de Alberto Núñez Feijoo, que abandonó el hemiciclo visiblemente afectado.

Las bancadas nacionalistas parecían también bastante desconcertadas ante este posible nuevo escenario.

Desde la izquierda del PSOE se ha insistido en que no se aceptarán esos apoyos, pero no se sabe aún qué mecanismo se podrá utilizar para evitar gobernar con los votos de la ultraderecha, dado que es cierto que no hay modo de rechazar un voto a favor, ejercido libremente por cualquier formación.

La votción de investidura será mañana a las 12 de la mañana.