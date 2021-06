Vodafone agita el Mobile: no contará con stand físico ni enviará a empleados

Primera gran 'baja' de una de las grandes telecos con sede en España en el Mobile World Congress. Vodafone ha decidido in extremis no contar con expositor físico en la feria, ni enviará a empleados de la plantilla a Barcelona, más allá de algunos miembros del comité ejecutivo. "Optar por una presencia híbrida sin que los empleados viajen es coherente con nuestra política global de salud y seguridad", aseguran fuentes de la operadora. Se suma a la decisión de no acudir que comunicó hace unos días la teleco alemana Deutsche Telekom.