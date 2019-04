Vivir en Internet [versión 1.0]

[..]Empecemos por el principio: Allá por los albores de la red, cuando Inet era joven, libre e ingenuo, el correo electrónico no era la única manera de hacer llegar imágenes, programas y demás archivos, binarios o no, al personal. De hecho, si miramos los primeros clientes de correo, descubrimos que no tienen soporte para adjuntos. ¿Cómo nos lo montabamos? Muy sencillo. Dispuestos por la red había unos servidores que permitían almacenar en ellos ingentes cantidades de información (para la época)...