"Vivimos algo propio del siglo XIX: hay empresas que hacen lo que quieren y no pasa nada"

Estamos viviendo algo que es propio del siglo XIX: hay empresas que hacen lo que quieren y no pasa nada, es decir que hemos vuelto atrás y yo no oigo el clamor de los sindicatos como en aquella época se hacía –aunque hicieran aquellas huelgas a las que, repito, les faltaba una estrategia–, ya no dicen nada.