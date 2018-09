Correrá la maratón el 14 de octubre como ha hecho en las medias maratones: con la ayuda de un corredor guía. El corredor guía es una persona dedicada a guiar a Víctor y otros como él para saber dónde girar y cuándo. Así Víctor puede centrarse en su ritmo y correr, con lo que más disfruta. “Me siento imparable. No hay límites, echas a correr y eres libre. No importa si no puedes ver, no hace falta que tengas vista para correr.”