Víctima de una herencia buscando justicia

Hola buenos dias,

tengo un problema de herencia junto a mi hermano en contra de mis primos.

La situación es la siguiente, después de sentirme engañado me gustaría emprender acciones legales contra ellos y la verdad es que no quiero la herencia, estoy dispuesto a firmar que la herencia se done a cualquier ONG especialmente me gustaría que fuera a ONG que ayuden a niños con cáncer,pero primero necesito ayuda de algún abogado especializado en Herencias y desde aquí me gustaría poder mostrar mi caso y que alguien escuche mi voz.

Empiezo con mi historia:

Mi tío tenía un testamento del 2002 en el que decía que la herencia por ser soltero quedaría a favor de sus hermanos. Los 2 hermanos fallecieron antes que él (uno de ellos era mi padre), después de morir como mi tío se quedó sólo los herederos legítimos seriamos los 5 sobrinos (mi hermano, yo y mis 3 primos hermanos).

Cuando mi padre murió uno de ellos coaccionó a mi tío diciéndole que le iba a cuidar y por lo tanto para que le cuidara tendría que ponerle fincas de olivos a su nombre, le hizo cambiar el testamento en 2016 a su favor. El testamento es de tipo Abierto.

Tengo certificados médicos de que mi tío era alcohólico, no hablaba bien debido a una tartamudez enorme y tampoco sabía leer ni escribir.

Este verano pasado, antes de morir me vendió unos olivos y mi primo volvió a coaccionarlo hasta el punto de que mi tío cambió de opinión y quería venderle los olivos a mi primo (ya le había vendido anteriormente una finca que he descubierto que no ha sido pagada aún), tengo como testigo al gestor. Finalmente me quedé con los olivos porque ya le había hecho una transacción y había testigos del trato verbal que hicimos.

Por otro lado, mi primo era el único que se encontraba en su cuenta bancaria, he comprobado que le extraía grandes cantidades de dinero de las cuales sospecho que mi tío ni se dió cuenta.

Creéis que se podría impugnar éste testamento?. Según me dicen algunos abogados es muy complicado impugnar un testamento....

Conocéis algún caso similar y que hayan ganado?.

Después de todo no busco ya obtener dinero ni ningún tipo de ganancia, sólo que se haga justicia y que el dinero se invierta en gente que realmente lo necesite...

Espero alguien me ayude...