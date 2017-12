Vitalik no es como el creador de Bitcoin: él sí quiere que la gente sepa que creó Ethereum

Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, no le importa demasiado ser conocido. No se esconde, da conferencias y aparece en eventos. Es una figura pública que no teme hablar sobre sí misma ni usar Twitter con frecuencia. Viaja por el mundo causando admiración, sorprendiendo a quienes no le ponían cara con su aspecto adolescente y sus atrevidos vestuarios en forma de estampados con unicornios, arcoíris o gatos. Se muestra tal y como es. Esa es la principal y esencial diferencia respecto a Satoshi Nakamoto, pseudónimo que usó el creador de Bitcoin