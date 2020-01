El videojuego como tratamiento para la ansiedad

¿Qué es la ansiedad? Es fácil buscar en Google y decir que es un trastorno mental. Al menos, es fácil cuando no eres quien la sufre. En realidad, es un tipo de mecanismo de defensa a otros estímulos. Eso no significa que sea algo bueno. Y en cada uno de nosotros se manifiesta de forma diferente. Sí, también encontramos a esos suertudos que no la han sufrido. Pero al final se vuelve natural y para muchos es una rutina. Una rutina que parece que un día de estos se nos va a llevar a la otra vida. Siempre según la estimulación que nos...