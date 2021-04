La vida como trabajador remoto: 5 Consejos para sobrellevarlo

El trabajo remoto tiene muchos beneficios, pero se necesita esfuerzo y organización para no quemarte y tener la sensación de que no llegas a todo. La pérdida de una rutina de 9 a 5 puede socavar tus hábitos de trabajo. Sin estructura, la línea divisoria entre el trabajo y el resto de tu vida puede difuminarse y el mayor riesgo en el trabajo remoto no es trabajar poco, es trabajar demasiado. Los consejos para mejorar tu estructura de tu jornada laboral: 1 Ten ropa para «trabajar» / 2Ten una oficina dentro de tu casa